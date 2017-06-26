Де Бур возглавил "Кристал Пэлас"

"Кристал Пэлас" на своём официальном сайте объявил о назначении на пост главного тренера команды Франка де Бура.

Голландский специалист сменил у руля "орлов" Сэма Эллардайса. Стороны заключили контракт до лета 2020 года.

Стоит отметить, что ранее де Бур возглавлял "Аякс" и "Интер". С амстердамским клубом четырежды выигрывал чемпионат Голландии и один раз Суперкубок Голландии.

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