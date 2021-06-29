Де Бур высказался о своей отставке из сборной Нидерланды

Теги чемпионат европынидерландыфранк де бур

Де Бур высказался о своей отставке из сборной НидерландыФото: фан-инстаграм сборной Голландии/Автор неизвестен

Франк де Бур высказался о своем уходе с должности главного тренера сборной Нидерландов после вылета с чемпионата Европы от сборной Чехии.

"Находясь в ожидании оценки проделанной мною работы, я принял решение уйти с поста главного тренера сборной. Понятно, что цель не была достигнута.

Когда в 2020 году со мной связались по вопросу назначения на эту должность, я счел это честью и вызовом, но также понимал и то, какое давление будет оказываться на меня. Сейчас оно продолжает расти, и это не лучшая ситуация – ни для меня, ни для футболистов, которые готовятся к матчам квалификации ЧМ-2022.

Я хочу сказать спасибо всем: и болельщикам, и игрокам, а также руководству, создавшему по-настоящему первоклассные условия на базе национальной команды", – заявил тренер.

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