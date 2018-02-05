Де Бур высказался о зависимости сборной Аргентины от Месси
Известный голландский тренер Франк де Бур в интервью "Спорт-Экспресс" поделился мнением о зависимости сборной Аргентины от своего капитана Лионеля Месси.
"Да, сборная Аргентины зависима от Месси, но это не проблема, поскольку в "Барселоне" такая же ситуация. В Аргентине достаточно классных футболистов, потенциально сильнее, чем вся "Барселона". Дело Хорхе Сампаоли - расставить игроков по позициям и предоставить Месси свободную роль. Думаю, сборная Аргентины может играть, как "Барселона", а Месси адаптируется к ситуации. Надеюсь, что Лео выиграет свой первый Чемпионат Мира. Других в карьере Месси может уже и не быть, и все в Аргентине это понимают. Сейчас он в отличной форме, но каким будет в 34 года, это вопрос" - сказал экс-наставник "Аякса" и "Кристал Пэлас".
Не пропустите: Де Бур: "Надеюсь, однажды трансфер Промеса в Англию станет реальностью". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Турнир прогнозов: итоги 32 тура
-
"Ливерпуль" подписал колумбийского защитника и отдал его в аренду "Мальорке"
-
Агенты Вериссимо прибыли в Москву
-
Игроки "Челси" получили три дня выходных
-
Куман возглавит сборную Голландии
-
Эмери является самым высокооплачиваемым тренером чемпионата Франции
-
Рэшфорд может не сыграть с "Ньюкаслом"
-
"Зенит" нацелился на хавбека "Урала"
-
Агент подтвердил интерес "Арсенала" к Ругани
-
Капитану "Уотфорда" грозит четырёхматчевая дисквалификация
-
"Рубин" в товарищеском матче обыграл "Дьошдьор"
-
Каррагер высказался о возможном увольнении Конте
-
Карвахаль пропустит первый матч с ПСЖ
-
"Арсенал" и "Барселона" поборются за хавбека "Шальке" Майера
-
Фанатам "Эспаньола" запрещено посещать стадион из-за баннера о Шакире
-
"Арсенал" представил новичков команды Дзюбу и Новосельцева
-
Каррера: "Не появляюсь на послематчевых командных фотографиях, так как это праздник футболистов"
-
Руни: "Я хотел бы поработать тренером"
-
Экс-хавбек "Милана" стал игроком австрийского клуба "Адмира Ваккер"
-
Дебюши: "Я хотел покинуть "Арсенал" раньше, но Венгер не отпускал меня"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Египет
|0
|0
|2
|Россия
|0
|0
|3
|Саудовская Аравия
|0
|0
|4
|Уругвай
|0
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Иран
|0
|0
|2
|Марокко
|0
|0
|3
|Португалия
|0
|0
|4
|Испания
|0
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Австралия
|0
|0
|2
|Дания
|0
|0
|3
|Франция
|0
|0
|4
|Перу
|0
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Аргентина
|0
|0
|2
|Хорватия
|0
|0
|3
|Исландия
|0
|0
|4
|Нигерия
|0
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|0
|0
|2
|Коста-Рика
|0
|0
|3
|Швейцария
|0
|0
|4
|Сербия
|0
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Германия
|0
|0
|2
|Южная Корея
|0
|0
|3
|Мексика
|0
|0
|4
|Швеция
|0
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|0
|0
|2
|Англия
|0
|0
|3
|Панама
|0
|0
|4
|Тунис
|0
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|0
|0
|2
|Япония
|0
|0
|3
|Польша
|0
|0
|4
|Сенегал
|0
|0