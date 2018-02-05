Де Бур высказался о зависимости сборной Аргентины от Месси

Известный голландский тренер Франк де Бур в интервью "Спорт-Экспресс" поделился мнением о зависимости сборной Аргентины от своего капитана Лионеля Месси.

"Да, сборная Аргентины зависима от Месси, но это не проблема, поскольку в "Барселоне" такая же ситуация. В Аргентине достаточно классных футболистов, потенциально сильнее, чем вся "Барселона". Дело Хорхе Сампаоли - расставить игроков по позициям и предоставить Месси свободную роль. Думаю, сборная Аргентины может играть, как "Барселона", а Месси адаптируется к ситуации. Надеюсь, что Лео выиграет свой первый Чемпионат Мира. Других в карьере Месси может уже и не быть, и все в Аргентине это понимают. Сейчас он в отличной форме, но каким будет в 34 года, это вопрос" - сказал экс-наставник "Аякса" и "Кристал Пэлас".

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