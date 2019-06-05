Де Бур заявил о чрезмерном влиянии агентов на руководство "Интера"

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Де Бур заявил о чрезмерном влиянии агентов на руководство "Интера"

Бывший главный тренер "Интера" Франк де Бур рассказал, с какими трудностями он столкнулся во время работы в миланском клубе.

"У меня уходило 50 процентов времени на общение с агентами игроков. Хотя это не должно отнимать более 10 процентов. Один из них заявил, что не назначил бы меня тренером, если бы знал, что я отправлю в запас его клиента. Он имел большое влияние на руководство клуба", - цитирует де Бура Voetbalzone.

Напомним, что голландец возглавил "Интер" в августе 2016 года, однако всего через 85 дней клуб его уволил.

Сейчас де Бур работает в МЛС - он тренирует "Атланту Юнайтед".

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