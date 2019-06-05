Де Бур заявил о чрезмерном влиянии агентов на руководство "Интера"
Бывший главный тренер "Интера" Франк де Бур рассказал, с какими трудностями он столкнулся во время работы в миланском клубе.
"У меня уходило 50 процентов времени на общение с агентами игроков. Хотя это не должно отнимать более 10 процентов. Один из них заявил, что не назначил бы меня тренером, если бы знал, что я отправлю в запас его клиента. Он имел большое влияние на руководство клуба", - цитирует де Бура Voetbalzone.
Напомним, что голландец возглавил "Интер" в августе 2016 года, однако всего через 85 дней клуб его уволил.
Сейчас де Бур работает в МЛС - он тренирует "Атланту Юнайтед".
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
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|Наполи
|38
|79
|3
|Аталанта
|38
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|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17