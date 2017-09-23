Де Бьязи возглавил "Алавес"

"Алавес" на своём официальном сайте объявил о назначении на пост главного тренера Джанни де Бьязи.

61-летний итальянский специалист заключил с баскским клубом контракт до лета 2018 года с возможностью продления ещё на один сезон.

Последним местом работы де Бьязи была национальная сборная Албании.

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