Де Челье покидает "Ювентус"



Защитник "Ювентуса" Паоло де Челье объявил об уходе из клуба.

Контракт футболиста с туринцами истекает 1 июля и он станет свободным агентом. В минувшем сезоне игрок не провел за "Юве" ни одного поединка.

"В футболе такое случается. Игрок не может договориться с клубом о продлении контракта и уходит. Сезон без шансов выйти на поле был просто кошмаром, который я не пожелаю испытать никому. Нет никакого смысла в тренировках с первой командой. Нельзя находится среди игроков, частью которых ты не являешься", - приводит слова де Челье сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

30-летний де Челье является воспитанником "Ювентуса" и находится в системе клуба с 1995 года, провел 124 матча и забил 2 гола. Сдавался в аренду "Сиене", "Дженоа", "Парме" и "Марселю". Трехкратный чемпион Италии, двукратный обладатель Кубка Италии, двукратный обладатель Суперкубка Италии, победитель чемпионата Италии в Серии В.

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