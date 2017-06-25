Де Челье покидает "Ювентус"

Теги ювентуспаоло де челье

Де Челье покидает "Ювентус"
Защитник "Ювентуса" Паоло де Челье объявил об уходе из клуба.

Контракт футболиста с туринцами истекает 1 июля и он станет свободным агентом. В минувшем сезоне игрок не провел за "Юве" ни одного поединка.

"В футболе такое случается. Игрок не может договориться с клубом о продлении контракта и уходит. Сезон без шансов выйти на поле был просто кошмаром, который я не пожелаю испытать никому. Нет никакого смысла в тренировках с первой командой. Нельзя находится среди игроков, частью которых ты не являешься", - приводит слова де Челье сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

30-летний де Челье является воспитанником "Ювентуса" и находится в системе клуба с 1995 года, провел 124 матча и забил 2 гола. Сдавался в аренду "Сиене", "Дженоа", "Парме" и "Марселю". Трехкратный чемпион Италии, двукратный обладатель Кубка Италии, двукратный обладатель Суперкубка Италии, победитель чемпионата Италии в Серии В.

Не пропустите: "Ювентус" интересуется Соарешем. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Дневник Кубка Конфедераций: послание Дзюбы и Кокорина, победный юбилей Лёва и проход Чили

Дневник Кубка Конфедераций: послание Дзюбы и Кокорина, победный юбилей Лёва и проход Чили

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 91
2 Рома 38 87
3 Наполи 38 86
4 Аталанта 38 72
5 Лацио 38 70
6 Милан 38 63
7 Интер Милан 38 62
8 Фиорентина 38 60
9 Торино 38 53
10 Сампдория 38 48
11 Кальяри 38 47
12 Сассуоло 38 46
13 Удинезе 38 45
14 Кьево 38 43
15 Болонья 38 41
16 Дженоа 38 36
17 Кротоне 38 34
18 Эмполи 38 32
19 Палермо 38 26
20 Пескара 38 18
Полная таблица

топ-5 тегов