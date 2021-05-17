Де Дзерби анонсировал уход из "Сассуоло". Он может возглавить "Шахтёр"

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Де Дзерби анонсировал уход из "Сассуоло". Он может возглавить "Шахтёр"

Фото AFP / VINCENZO PINTO

Наставник "Сассуоло" Роберто Де Дзерби сообщил, что покинет занимаемый пост по окончании текущего сезона.

"На прошлой неделе я общался с руководством клуба и футболистами. Я сказал им, что решил уйти. Это решение меня крайне волновало и не сделало счастливым, но я покидаю команду, поскольку считаю, что уже ничего не смогу ей дать. Чувствую, что достиг с ней потолка за эти три года. Надеюсь, новый тренер справится ещё лучше", - цитирует Де Дзерби Football Italia.

Напомним, что в конце июня истекает контракт 41-летнего специалиста с "Сассуоло" и тот станет свободным агентом.

Ожидается, что в следующем сезоне итальянец будет тренировать "Шахтёр".

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