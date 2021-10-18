Де Дзерби лестно высказался о Гвардиоле

Фото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби высказался о своем восхищении испанским тренер "Манчестер Сити" Хосепом Гвардиолой.

"Он величайший, единственный ученый, единственный нобелиат в мире тренеров.

Гвардиола – революционер, он тренировал самую прекрасную команду мира, потом уехал в Германию и поменял футбольную культуру всей страны. Я восхищаюсь тем, что он делает сейчас в Англии, тем, что он смелее всех остальных.

Есть и другие выдающиеся тренеры, которые внесли свой вклад: Сарри в "Наполи", у Бьелсы неповторимые характер, манера общения, энергетика, стиль работы.

Вспомню еще Сакки и его "Милан", Зидана и его достижения с "Реалом", а также его умение объединить в команде столько талантов", – сказал итальянский специалист.

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