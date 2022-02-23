Де Дзерби мог возглавить "Барселону"
Фото: инстаграм "Шахтера"/Автор неизвестен
Бывший спортивный директор "Барселоны" Рамон Планес рассказал, что нынешний главный тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби мог возглавить "Барселону".
"Стиль Де Дзерби подходит "Барселоне", он напоминает Гвардиолу. Мы следили за работой Роберто. Могу точно сказать, что у нас были переговоры. Не исключаю, что он может возглавить клуб в будущем", - приводит слова Планеса Sky Sport Italia.
Напомним, что прошлым летом Де Дзерби покинул "Сассуоло" и возглавил "Шахтер". Под его руководством клуб лидирует в чемпионате Украины, набрав в 18 матчах 47 очков.
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|Команда
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|20
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|20
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|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
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|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
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|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
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|13
|Осасуна
|20
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|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
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|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14