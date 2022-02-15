Де Дзерби может покинуть "Шахтер"
Фото: инстаграм "Шахтера"/Автор неизвестен
Главный тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби может покинуть клуб из-за сложной политической обстановки на Украине, сообщает Tuttomercatoweb.
По сведениям источника, министерство иностранных дел Италии посоветовало итальянским гражданам покинуть территорию Украины из-за возможного вторжения российской армии.
В настоящее время Де Дзерби находится с "Шахтером" на сборе в Турции, но 20 февраля клуб планирует вернуться на Украину, так как 26-го должен сыграть в матче 19-го тура чемпионата Украины с "Металлистом-1925".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13