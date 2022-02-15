Де Дзерби может покинуть "Шахтер"

Фото: инстаграм "Шахтера"/Автор неизвестен

Главный тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби может покинуть клуб из-за сложной политической обстановки на Украине, сообщает Tuttomercatoweb.

По сведениям источника, министерство иностранных дел Италии посоветовало итальянским гражданам покинуть территорию Украины из-за возможного вторжения российской армии.

В настоящее время Де Дзерби находится с "Шахтером" на сборе в Турции, но 20 февраля клуб планирует вернуться на Украину, так как 26-го должен сыграть в матче 19-го тура чемпионата Украины с "Металлистом-1925".

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