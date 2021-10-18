Де Дзерби назвал своего фаворита в гонке за "Золотым мячом"

Фото твиттер "Шахтера"

Наставник "Шахтёра" Роберто Де Дзерби рассказал, какого футболиста считает лучшим в мире по итогам 2021 года.

"Однозначно, я бы отдал "Золотой мяч" Бензема. Для меня он сильнейший центрфорвард мира уже несколько лет. Сильнее ли он, чем Левандовски? Для меня да. С небольшим перевесом Бензема лучше. Я выбираю Карима", - сказал Де Дзерби.

В текущем сезоне 33-летний Бензема забил 10 голов и сделал 7 ассистов в 10 матчах.

"Золотой мяч"-2021 будет вручаться 29 ноября на торжественной церемонии в Париже.

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