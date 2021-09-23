Де Дзерби ответил на претензии Луческу
Фото твиттер "Шахтера"
Наставник "Шахтёра" Роберто Де Дзерби прокомментировал слова главного тренера киевского "Динамо" Мирчи Луческу после очного матча между командами.
Напомним, что в поединке за Суперкубок Украины "горняки" разгромили соперника со счётом 3:0.
Румынский специалист счёл поведение представителей своей бывшей команды неуважительным.
"Я уважаю всех. Но если Луческу говорит, что у нас не было уважения, тогда как он сам в каждом матче прибавляет давления на арбитров, то такие моральные уроки я не принимаю. "Динамо" выиграло чемпионство, и они это заслужили. Для меня Луческу - маэстро. "Динамо" - важная команда, но "Шахтёр" - тоже. Я никогда не оказываю давления на арбитров. Но мне не нравится, когда остальные считают меня дураком", - сказал Де Дзерби.
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|Команда
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|Десна Чернигов
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|Мариуполь
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|Львов
|22
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|Ворскла
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