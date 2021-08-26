Де Дзерби повторил достижение Массимо Карреры

Фото твиттер "Шахтёра"

Наставник "Шахтёра" Роберто Де Дзерби стал десятым итальянским тренером, который впервые поучаствует в групповом этапе Лиги Чемпионов с зарубежным клубом.

Последним специалистом, которому удавалось подобное, был Массимо Каррера из московского "Спартака".

Напомним, что "Шахтёр" пробился в основной турнир ЛЧ благодаря победе в противостоянии с "Монако".

До "горняков" Де Дзерби возглавлял "Сассуоло", "Беневенто", "Палермо", "Фоджу" и "Дарфо Боарио".

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