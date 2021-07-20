Де Дзерби прокомментировал итоги жеребьевки квалификации Лиги чемпионов для "Шахтера"

Фото: инстаграм "Шахтера"/Автор неизвестен

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби поделился мнением об итогах жеребьевки квалификации Лиги чемпионов для донецкого клуба.

Напомним, что соперником "горняков" стал вице-чемпион Бельгии "Генк".

— Каково ваше мнение о бельгийском футболе, чемпионате этой страны? Что думаете о "Генке"?

— Команда, в которой выступают молодые талантливые футболисты. Их тренер из Нидерландов. Они много играют в атаке. В прошлом сезоне "Генк" завершил чемпионат на втором месте, а несколько дней назад проиграл "Брюгге" матч за Суперкубок. Я считаю, что это сильная команда. Как и "Шахтер".



— Для вас имеет значение, где состоится первый поединок — на выезде или на своем поле? В данном случае первый — в Бельгии.

— В принципе, без разницы, дома или на выезде. Хотя иногда, конечно, разница все-таки есть, особенно в случае со стадионами, где болельщики очень горячо поддерживают свою команду. Но чтобы пройти, нужно провести два хороших матча, а не один, — приводит слова итальянца официальный сайт клуба.

Первый матч между "Шахтером" и "Генком" пройдет 3 августа.

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