Де Дзерби прокомментировал итоги жеребьевки квалификации Лиги чемпионов для "Шахтера"
Фото: инстаграм "Шахтера"/Автор неизвестен
Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби поделился мнением об итогах жеребьевки квалификации Лиги чемпионов для донецкого клуба.
Напомним, что соперником "горняков" стал вице-чемпион Бельгии "Генк".
— Каково ваше мнение о бельгийском футболе, чемпионате этой страны? Что думаете о "Генке"?
— Команда, в которой выступают молодые талантливые футболисты. Их тренер из Нидерландов. Они много играют в атаке. В прошлом сезоне "Генк" завершил чемпионат на втором месте, а несколько дней назад проиграл "Брюгге" матч за Суперкубок. Я считаю, что это сильная команда. Как и "Шахтер".
— Для вас имеет значение, где состоится первый поединок — на выезде или на своем поле? В данном случае первый — в Бельгии.
— В принципе, без разницы, дома или на выезде. Хотя иногда, конечно, разница все-таки есть, особенно в случае со стадионами, где болельщики очень горячо поддерживают свою команду. Но чтобы пройти, нужно провести два хороших матча, а не один, — приводит слова итальянца официальный сайт клуба.
Первый матч между "Шахтером" и "Генком" пройдет 3 августа.
Также не пропустите: Ряд топ-клубов интересуются защитником "Сассуоло". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Манчини высказался о победе Италии на Евро-2020
-
Де Дзерби прокомментировал итоги жеребьевки квалификации Лиги чемпионов для "Шахтера"
-
"Челси" хочет продлить контракт с Жоржиньо
-
Ряд топ-клубов интересуются защитником "Сассуоло"
-
Романев прокомментировал жеребьевку квалификации Лиги чемпионов для "Спартака"
-
"Ювентус" может обменять Роналду на игрока ПСЖ
-
Акинфеев поделился мнением о реформе РПЛ
-
Директор "Бенфики" поделился мнением о "Спартаке" после жеребьевки квалификации Лиги чемпионов
-
"Зенит" может подписать бразильского форварда "Эвертона"
-
Президент "Атлетико" высказался о возможном возвращении Гризманна
-
"Атлетико" не рассматривает продажу Жоау Феликса
-
Черышев высказался о Флорентино Пересе
-
Кокорин забил первый гол за "Фиорентину" (видео)
-
Дивеев высказался о своих словах про Лукаку после матча на Евро против Бельгии
-
Депай поделился эмоциями после перехода в "Барселону"
-
Акинфеев рассказал о текущем состоянии ЦСКА
-
Черышев высказался о своей травматичности
-
"Тоттенхэм" поборется с "Барселоной" за аргентинского защитника
-
Березуцкий высказался о возможном уходе Влашича из ЦСКА
-
"Милан" объявил об аренде Браима Диаса у "Реала"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Клуб Брюгге
|29
|70
|2
|Гент
|29
|55
|3
|Шарлеруа
|29
|54
|4
|Антверпен
|29
|53
|5
|Стандард Льеж
|29
|49
|6
|Мехелен
|29
|44
|7
|Генк
|29
|44
|8
|Андерлехт
|29
|43
|9
|Зульте-Варегем
|29
|36
|10
|Мукрон Перувелз
|29
|36
|11
|Кортрийк
|29
|33
|12
|Сент-Трюйден
|29
|33
|13
|Эупен
|29
|30
|14
|Серкль Брюгге
|29
|23
|15
|Остенде
|29
|22
|16
|Ред Стар Ваасланд
|29
|20