Де Дзерби прокомментировал победу над "Монако" в Лиге чемпионов

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Де Дзерби прокомментировал победу над "Монако" в Лиге чемпионовФото: инстаграм "Шахтера"/Автор неизвестен

Главный тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби поделился мыслями после победы над "Монако" (1:0) в первом матче квалификации к Лиге чемпионов.

"Шахтер – не "Реал". Средний возраст "Шахтера" сегодня – 22,1 года, а "Монако" занял третье место в чемпионате, мог стать чемпионом и дважды обыграл ПСЖ.

25 минут играли очень хорошо, но потом начали терять мяч, начали терять уверенность в себе. Во втором тайме могли создать моменты на контратаках, но помешало физическое состояние футболистов.

Ошибки Николая Матвиенко? Все сыграли очень хороший матч, иначе мы бы не выиграли в Монако.

Мы можем улучшить наше физическое состояние, улучшить работу с мячом, улучшить билд-ап, чтобы заставлять соперников ошибаться. Но я могу только поблагодарить футболистов, все отдали себя на 100%. Наша цель – играть все матчи чемпионата и Лиги чемпионов, как сегодня в первые 25 минут.

Шанс на выход в групповой этап Лиги чемпионов? После этой победы ничего не изменилось. Фаворита нет. У нас плохо с математикой, мы не считаем расклады. Нужно хорошо сыграть в ответном матче, чтобы попасть в группу, но будет сложно, потому "Монако" также хочет добиться успеха. "Шахтер" должен уважать соперников в любых ситуациях.

Анатолий Трубин – молодой вратарь. Когда мы начинаем розыгрыш от вратаря, считаю, что это дает больше плюсов команде, чем минусов. Вспомните атаку с пенальти в матче с "Генком" – она ​​началась с Трубина. Нервы от вратаря – не его вина. Это зависит от соперника.

Если соперник активно прессингует, есть два способа – выбивать вперед или разыгрывать коротко. Я выбираю первый вариант и принимаю риски", – сказал Де Дзерби.

Напомним, что ответная игра будет сыграна 25 августа. 

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