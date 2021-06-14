Де Дзерби рассказал, почему он выбрал "Шахтер"

Фото: инстаграм "Шахтера"/Автор неизвестен

Новый главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби рассказал, почему он принял решение возглавить украинский клуб.

"Я достиг своего потолка в "Сассуоло", а я хочу расти. Мне необходимо научиться работать в графике трех матчей в неделю с клубом, за который выступает много иностранных игроков. Я хочу идеально выучить английский язык. "Шахтер" показался мне наиболее перспективным вариантом. Другие клубы не дали мне ощущения, что я смогу прогрессировать.

Я советовался с Фонсекой, с которым у меня прекрасные отношения. Он помог мне войти в неизвестную реальность. Никто, кроме бывших тренеров, "Шахтера" не мог рассказать, что меня ждет.

У меня была варианты в Италии, но я выбрал "Шахтер". Кто-то говорит, что я выбрал деньги, но это полная ерунда. В Италии мне готовы были платить примерно столько же", - приводит слова Де Дзерби Calciomercato.

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