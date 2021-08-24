Де Дзерби высказался о Головине перед матчем с "Монако"

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Де Дзерби высказался о Головине перед матчем с "Монако"Фото: инстаграм "Шахтера"/Автор неизвестен

Главный тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби поделился мнением о нейтрализации полузащитника "Монако" и сборной России Александра Головина перед ответным матчем квалификации к Лиге чемпионов.

— По итогам первого матча французские болельщики признали лучшим игроком в составе "Монако" Головина. Есть ли какой-то отдельный план по его нейтрализации? И кого еще вы выделили бы у соперника?

— У "Монако" не только Головин, а еще много сильных футболистов. Например, Желсон Мартинш, центральные полузащитники, левый защитник Кайо Энрике, центральные защитники, нападающие Фолланд и Бен Йеддер. Команда в целом сильна. Мы должны думать, что у нас один матч завтра. Играть, владеть мячом, конечно же, атаковать и забивать. Все это для нас очень важно, — приводит слова итальянца официальный сайт "горняков".

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