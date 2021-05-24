Де Дзерби высказался о возможном назначении в "Шахтер"
Фото: инстаграм Роберто Де Дзерби/Автор неизвестен
Главный тренер "Сассуоло" Роберто Де Дзерби поделился мнением о том, что в ближайшее время он может возглавить донецкий "Шахтер".
"Мне нужно встретиться с представителями "Шахтера" и все обсудить. На данный момент у нас еще ничего не согласовано. Я хочу тренировать клуб, в котором смогу работать с полной выкладкой. Я много могу предложить клубу. Если я покину "Сассуоло", то лишь потому, что не могу добиться здесь большего. В противном случае я не покину команду", — приводит слова Де Дзерби Sky Sport Italia.
В завершившемся сезоне "Сассуоло" под руководством Де Дзерби финишировал на 8-м месте в турнирной таблице Серии А и не сумел пробиться в еврокубки, отстав от "Ромы", которая попала в Лигу конференций, по разнице мячей.
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|26
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|26
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|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
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|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
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|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
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|31
|14
|Удинезе
|26
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|15
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|26
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|16
|Сампдория
|26
|26
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|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
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|СПАЛ
|26
|18
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|Брешия
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