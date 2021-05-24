Де Дзерби высказался о возможном назначении в "Шахтер"

Фото: инстаграм Роберто Де Дзерби/Автор неизвестен

Главный тренер "Сассуоло" Роберто Де Дзерби поделился мнением о том, что в ближайшее время он может возглавить донецкий "Шахтер".

"Мне нужно встретиться с представителями "Шахтера" и все обсудить. На данный момент у нас еще ничего не согласовано. Я хочу тренировать клуб, в котором смогу работать с полной выкладкой. Я много могу предложить клубу. Если я покину "Сассуоло", то лишь потому, что не могу добиться здесь большего. В противном случае я не покину команду", — приводит слова Де Дзерби Sky Sport Italia.

В завершившемся сезоне "Сассуоло" под руководством Де Дзерби финишировал на 8-м месте в турнирной таблице Серии А и не сумел пробиться в еврокубки, отстав от "Ромы", которая попала в Лигу конференций, по разнице мячей.

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