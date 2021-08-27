Де Дзерби высказался о жеребьёвке группового этапа ЛЧ для "Шахтёра"

Фото твиттер "Шахтера"

Наставник "Шахтёра" Роберто Де Дзерби дал комментарий по поводу результатов жеребьёвки группового этапа Лиги Чемпионов сезона 2021/22.

Соперниками "горняков" будут мадридский "Реал", миланский "Интер" и молдавский "Шериф".

"Интер" и "Реал" поменяли тренеров, но, может быть, даже улучшили уровень. В группе есть и "Шериф" - я не очень хорошо знаю эту команду, но они отлично играли с загребским "Динамо". "Интер" - сильная команда с сильными футболистами. Они поменяли тренера. Тактически он, можно сказать, играет практически так же, как и предыдущий наставник. "Интер" потерял Лукаку и Хакими, но подписал Джеко, Чалханоглу, Корреа, поэтому я считаю, что у них очень сильная команда.

Когда я был молод, все в Италии, конечно, смотрели на "Реал" как на грандиозный клуб, грандиозную команду, где всегда выступали сильные футболисты. Может быть, из-за этого я на пресс-конференциях говорил о "Реале". На самом деле в последние годы "Барселона" в Испании стала лучше, чем "Реал". Но мы до сих пор можем считать, что мадридский "Реал" - одна из лучших, сильнейших команд в Европе. Они очень хорошо выступают, у них сильные футболисты. Будем играть, посмотрим, как будет на поле, увидим наш уровень", - цитирует Де Дзерби официальный сайт клуба.

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