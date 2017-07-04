Де Гузман перейдет в "Айнтрахт"

Голландский полузащитник "Наполи" Джонатан де Гузман близок к переходу в "Айнтрахт", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, клубы практически согласовали трансфер игрока. Контракт хавбека с "партопейцами" истекает через год, но он не входит в планы наставника клуба Маурицио Сарри.

В минувшем сезоне 29-летний де Гузман выступал на правах аренды за "Кьево", провел 29 матчей и забил 2 гола.

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