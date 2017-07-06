Де Гузман стал игроком франкфуртского "Айнтрахта"

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Де Гузман стал игроком франкфуртского "Айнтрахта"Полузащитник "Наполи" Джонатан де Гузман стал игроком франкфуртского "Айнтрахта".

Ожидается, что 29-летний голландец подпишет соглашение с немцами до 2020 года. Подпись будет поставлена после того, как стороны уладят все формальности.

В прошлом сезоне футболист сыграл в 29-ти матчах за итальянский клуб, в которых забил два гола и сделал две голевые передачи.

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