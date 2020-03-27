Де Хеа анонимно пожертвовал 300 тысяч евро на борьбу с коронавирусом в Мадриде

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа анонимно пожертвовал 300 тысяч властям Мадрида. Об этом сообщает Evening Standard.

По данным источника, о благотворительности футболиста рассказала президент автономного сообщества Мадрида Изабель Диас.

В тивттере она поблагодарила голкипера за оказанную помощь.

"Спасибо, Давид Де Хеа. Огромная помощь, оказанная вами, окажет ключевое влияние на борбу с COVID-19. Бесконечно вам благодарна", - написала чиновница.

По последним данным, в Испании насчитывается 57 786 случаев заражения COVID-19. Скончались 4 365 человек.

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