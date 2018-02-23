Де Хеа близок к продлению контракта с "Манчестер Юнайтед"
Вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа близок к продлению контракта со своим клубом, сообщает The Times.
По сведениям издания, переговоры между испанским стражем ворот и "красными дьяволами" складываются успешно.
Новое соглашение Де Хеа с "МЮ" будет рассчитано до 2021 года. Зарплата голкипера вырастет до 13 миллионов евро за сезон.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|27
|72
|2
|Манчестер Юнайтед
|27
|56
|3
|Ливерпуль
|27
|54
|4
|Челси
|27
|53
|5
|Тоттенхэм
|27
|52
|6
|Арсенал Лондон
|27
|45
|7
|Лестер Сити
|28
|36
|8
|Бернли
|27
|36
|9
|Эвертон
|27
|34
|10
|Борнмут
|27
|31
|11
|Уотфорд
|27
|30
|12
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|30
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|28
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|15
|Кристал Пэлас
|27
|27
|16
|Суонси Сити
|27
|27
|17
|Хаддерсфилд Таун
|27
|27
|18
|Саутгемптон
|27
|26
|19
|Сток Сити
|28
|26
|20
|Вест Бромвич Альбион
|27
|20