Де Хеа близок к продлению контракта с "Манчестер Юнайтед"

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Де Хеа близок к продлению контракта с "Манчестер Юнайтед"

Вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа близок к продлению контракта со своим клубом, сообщает The Times.

По сведениям издания, переговоры между испанским стражем ворот и "красными дьяволами" складываются успешно.

Новое соглашение Де Хеа с "МЮ" будет рассчитано до 2021 года. Зарплата голкипера вырастет до 13 миллионов евро за сезон.

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