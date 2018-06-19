Де Хеа будет зарабатывать в "Манчестер Юнайтед" свыше 20-ти миллионов евро в год

"Манчестер Юнайтед" достиг соглашения о продлении действующего контракта со своим голкипером Давидом Де Хеа.

Как информирует fichajes.com, по новому соглашению зарплата 27-летнего вратаря на "Олд Траффорд" вырастет до 21 миллиона евро в год без вычета налогов.

В завершившемся сезоне Де Хеа пропустил 35 мячей в 46 играх за "Манчестер Юнайтед". Его нынешний контракт с "красными дьяволами" рассчитан до лета следующего года.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" намерен перехватить у "Реала" Боатенга. | soccernews.ru