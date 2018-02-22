Де Хеа дал ответ "Реалу"

Теги реал мадриддавид де хеаманчестер юнайтед

Де Хеа дал ответ "Реалу"Голкипер английского "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа определился со своим будущим, информирует испанская пресса.

Сообщается, что 27-летний вратарь "красных дьяволов" намерен ближайшим летом перебраться в мадридский "Реал", который определил его в одну из главных своих трансферных целей. О своем желании игрок уже уведомил "сливочных". Трансфер Де Хеа может стоить королевскому клубу не менее 80-ти миллионов евро.

Напомним, Де Хеа повторил рекорд "МЮ" по числу сейвов, сделанных в матче ЛЧ. | soccernews.ru

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