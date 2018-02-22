Де Хеа дал ответ "Реалу"

Голкипер английского "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа определился со своим будущим, информирует испанская пресса.

Сообщается, что 27-летний вратарь "красных дьяволов" намерен ближайшим летом перебраться в мадридский "Реал", который определил его в одну из главных своих трансферных целей. О своем желании игрок уже уведомил "сливочных". Трансфер Де Хеа может стоить королевскому клубу не менее 80-ти миллионов евро.

Напомним, Де Хеа повторил рекорд "МЮ" по числу сейвов, сделанных в матче ЛЧ. | soccernews.ru