Де Хеа дал ответ "Реалу" относительно своего трансфера

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Де Хеа дал ответ "Реалу" относительно своего трансфера
Вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа отказался переходить в "Реал", сообщает Tribalfootball.

По сведениям издания, голкипер попросил мадридцев забыть о возможности его покупки, так как он счастлив в стане манкунианцев.

Напомним, что 27-летний Де Хеа мог перейти в "Реал" в 2015 году, но тогда переход не успели оформить из-за закрытия трансферного окна. Его контракт с "Манчестер Юнайтед" рассчитан до июня 2019 года.

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Интересно, кто же из источников прав?

Как утверждает издание Daily Star, представители мадридского «Реала» всё-таки убедили Давида Де Хеа перейти в «королевский клуб». Согласно данным источника, испанский голкипер уже заявил руководству «Манчестер Юнайтед» о своих намерениях и попросил отпустить его в стан «сливочных». Окончательное решение Де Хеа принял как раз после очередной встречи с функционерами «Реала». Напомним, трансферная сага с переходом Давида в мадридский клуб длится уже несколько лет, однако сейчас переговоры сторон зашли так далеко, как никогда раньше. Помимо Де Хеа в «Реал» также сватают Тибо Куртуа и Джанлуиджи Доннарумму, но в лестнице приоритетов эти варианты находятся ниже вратаря «Манчестер Юнайтед».

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Плат

Ну и славненько...Алиссон пободрее будет

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