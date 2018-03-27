Де Хеа дал ответ "Реалу" относительно своего трансфера



Вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа отказался переходить в "Реал", сообщает Tribalfootball.

По сведениям издания, голкипер попросил мадридцев забыть о возможности его покупки, так как он счастлив в стане манкунианцев.

Напомним, что 27-летний Де Хеа мог перейти в "Реал" в 2015 году, но тогда переход не успели оформить из-за закрытия трансферного окна. Его контракт с "Манчестер Юнайтед" рассчитан до июня 2019 года.

Не пропустите: "Реалу" потребовалось восемь минут, чтобы продать все билеты на матч с "Ювентусом". | http://soccernews.ru