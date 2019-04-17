Де Хеа допустил третью результативную ошибку в текущем сезоне, в АПЛ больше только у двух вратарей

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Де Хеа допустил третью результативную ошибку в текущем сезоне, в АПЛ больше только у двух вратарей

Вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа трижды пропустил от "Барселоны" в ответном четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов.

В случае со вторым голом испанский страж ворот допустил результативную ошибку, упустив мяч под рукой после удара Лионеля Месси.

Для голкипера "красных дьяволов" это третья ошибка, приведшая к пропущенному голу, в текущем сезоне.

Как сообщает Opta, по этому показателю Де Хеа опережают только два вратаря из АПЛ - Асмир Бегович из "Борнмута" (5) и Джордан Пикфорд из "Эвертона" (4).

Не пропустите: Месси: "Мне повезло и с первым, и со вторым голом". | http://soccernews.ru

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