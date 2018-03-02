Де Хеа - единственный вратарь из топ-6 АПЛ, сделавший более 70 сейвов в этом сезоне

Вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа является лидером Премьер-лиги по числу сейвов в этом сезоне.

Испанский голкипер спас свою команду 93 раза и является единственным кипером из клубов первых шести команд Премьер-лиги, который совершил более 70 сейвов.

Ближайшим преследователем Де Хеа является вратарь "Арсенала" Петр Чех (67).

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