Де Хеа хочет продлить контракт с "Манчестер Юнайтед"

Теги манчестер юнайтеддавид де хеа

Де Хеа хочет продлить контракт с "Манчестер Юнайтед"

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид де Хеа хочет продолжить карьеру в клубе. Об этом сообщает Manchester Evening News.

По данным издания, 28-летний испанец хочет продолжить выступать за "красных дьяволов". Текущий контракт действует до лета 2019 года.

"МЮ" готовы будут предложить продлить соглашение с голкипером, если команда попадет в Лигу чемпионов по результатам этого сезона.

Английский клуб расположился на 5 месте в турнирной таблице, набрав 58 баллов. Де Хеа участвовал в 37 матчах, пропустив 45 голов. 

Испанец играет в составе "МЮ" с 2011 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионат Англии, Кубок и Суперкубок (трижды), Кубок английской лиги, а также Лигу Европы.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" нацелился на 18-летнего француза| http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

ПСЖ этим летом не будет участвовать в международном кубке чемпионов

ПСЖ этим летом не будет участвовать в международном кубке чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 31 76
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 30 74
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 30 61
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 30 60
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 30 58
6 Челси Челси 30 57
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 30 44
8 Уотфорд Уотфорд 30 43
9 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 31 42
10 Лестер Сити Лестер Сити 31 41
11 Эвертон Эвертон 31 40
12 Борнмут Борнмут 31 38
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 31 35
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 30 33
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 29 33
16 Саутгемптон Саутгемптон 30 30
17 Бернли Бернли 31 30
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 30 28
19 Фулхэм Фулхэм 31 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 31 14
Полная таблица

топ-5 тегов