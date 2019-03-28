Де Хеа хочет продлить контракт с "Манчестер Юнайтед"

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид де Хеа хочет продолжить карьеру в клубе. Об этом сообщает Manchester Evening News.

По данным издания, 28-летний испанец хочет продолжить выступать за "красных дьяволов". Текущий контракт действует до лета 2019 года.

"МЮ" готовы будут предложить продлить соглашение с голкипером, если команда попадет в Лигу чемпионов по результатам этого сезона.

Английский клуб расположился на 5 месте в турнирной таблице, набрав 58 баллов. Де Хеа участвовал в 37 матчах, пропустив 45 голов.

Испанец играет в составе "МЮ" с 2011 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионат Англии, Кубок и Суперкубок (трижды), Кубок английской лиги, а также Лигу Европы.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" нацелился на 18-летнего француза| http://soccernews.ru