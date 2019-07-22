Де Хеа хочет стать капитаном "Манчестер Юнайтед"

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Де Хеа хочет стать капитаном "Манчестер Юнайтед"

Вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа заявил о своих амбициях однажды стать капитаном "красных дьяволов".

"Я очень буду рад стать капитаном, поскольку это удивительно. Это мой девятый сезон, и я чувствую себя одним из самых опытных игроков команды. Но мне нужно доказывать это на поле и пытаться помочь молодёжи понять величие “Манчестер Юнайтед", - цитирует Де Хеа The Telegraph. 

28-летний голкипер выступает за "МЮ" с 2011 года, сыграл 362 матча и пропустил 373 гола. 

Контракт испанца с клубом истекает следующим летом, но стороны близки к заключению нового соглашения.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" сделает Де Хеа самым высокооплачиваемым вратарем мира. | http://soccernews.ru
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