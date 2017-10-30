Де Хеа хочет стать самым высокооплачиваемым игроком "Манчестер Юнайтед"

Теги давид де хеаманчестер юнайтедромелу лукакуполь погба

Де Хеа хочет стать самым высокооплачиваемым игроком "Манчестер Юнайтед"Голкипер английского "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа хочет стать самым высокооплачиваемым игроком своей команды.

Как информирует Diario Gol, в настоящее время оклад 26-летнего вратаря в клубе составляет 9 миллионов евро в год. Однако испанец хочет получать на уровне самых дорогих игроков своей команды Ромелу Лукаку и Поля Погба - порядка 13-ти миллионов евро в сезон.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" поборется с "Миланом" за Упамекано. | soccernews.ru

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