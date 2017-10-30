Де Хеа хочет стать самым высокооплачиваемым игроком "Манчестер Юнайтед"

Голкипер английского "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа хочет стать самым высокооплачиваемым игроком своей команды.

Как информирует Diario Gol, в настоящее время оклад 26-летнего вратаря в клубе составляет 9 миллионов евро в год. Однако испанец хочет получать на уровне самых дорогих игроков своей команды Ромелу Лукаку и Поля Погба - порядка 13-ти миллионов евро в сезон.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" поборется с "Миланом" за Упамекано. | soccernews.ru