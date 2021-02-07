Де Хеа и Патрисиу – худшие вратари АПЛ в этом сезоне по проценту отраженных ударов

Портал Squawka Football назвал худших вратарей АПЛ по проценту отраженных ударов в текущем сезоне. В расчет брались голкиперы, которые сыграли не менее 15 матчей.

Худший процент у вратаря "Вулверхэмптона" Руя Патрисиу (59,7%).

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа смог отбить 60,9% ударов в створ ворот. В последнем матче против "Эвертона" (3:3) испанец пропустил все удары в створ.



В текущем сезоне АПЛ на счету 30-летнего Де Хеа 21 матч, в которых он пропустил 27 голов. 8 встреч удалось сыграть "на ноль".



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