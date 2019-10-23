Де Хеа и Погба, вероятно, не сыграют с "Партизаном" в Лиге Европы

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид де Хеа и хавбек команды Поль Погба, скорее всего, пропустят матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы с "Партизаном". Об этом пишет Goal.com.



Отметим, Погба не участвовал в матчах АПЛ с 30 сентября. Де Хеа успел восстановиться к матчу с "Ливерпулем", который проходил 20 октября, однако в сегодняшней тренировке не участвовал.

Матч "Партизан" - "МЮ" состоится завтра, 24 октября, в Сербии. У каждой команды по 4 балла.



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