Де Хеа: "Играть за "Манчестер Юнайтед" - это моя мечта"

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Де Хеа: "Играть за "Манчестер Юнайтед" - это моя мечта"

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа заявил, что выступления в составе "красных дьяволов" - это исполнение его мечты.

"Когда вы молоды, то не особо задумываетесь о будущем. Вы просто не против играть со своими друзьями в футбол. Когда вы становитесь старше, вы мечтаете играть в топ-клубе. Могу сказать, что играть за "Манчестер Юнайтед" - это моя мечта" - цитирует испанского стража ворот Sky Sports.

Напомним, что 26-летний Де Хеа выступает за "МЮ" с 2011 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2019 года.

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