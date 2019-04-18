Де Хеа извинился перед игроками "Манчестер Юнайтед" за поражение от "Барселоны"

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа винит себя в поражении от "Барселоны" (0:3) в ответном матче 1/4 финала Лиги Чемпионов, сообщает The Sun.

По сведениям издания, после разгрома на "Камп Ноу" 28-летний испанец выступил с речью в раздевалке "красных дьяволов".

Звёздный вратарь попросил прощения у партнёров по команде. По его мнению, у манкунианцев были шансы обыграть "Барсу", если бы не его результативная ошибка.

Напомним, что Де Хеа "привёз" второй гол, пропустив мяч под рукой после не самого удачного удара Лионеля Месси.

Не пропустите: Де Хеа допустил третью результативную ошибку в текущем сезоне, в АПЛ больше только у двух вратарей. | http://soccernews.ru