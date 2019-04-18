Де Хеа извинился перед игроками "Манчестер Юнайтед" за поражение от "Барселоны"

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Де Хеа извинился перед игроками "Манчестер Юнайтед" за поражение от "Барселоны"

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа винит себя в поражении от "Барселоны" (0:3) в ответном матче 1/4 финала Лиги Чемпионов, сообщает The Sun.

По сведениям издания, после разгрома на "Камп Ноу" 28-летний испанец выступил с речью в раздевалке "красных дьяволов".

Звёздный вратарь попросил прощения у партнёров по команде. По его мнению, у манкунианцев были шансы обыграть "Барсу", если бы не его результативная ошибка.

Напомним, что Де Хеа "привёз" второй гол, пропустив мяч под рукой после не самого удачного удара Лионеля Месси.

Не пропустите: Де Хеа допустил третью результативную ошибку в текущем сезоне, в АПЛ больше только у двух вратарей. | http://soccernews.ru

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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Мне лично Де Хею жаль,МЮ не боролся даже за путёвку,один он был по настоящему достоин 1/2,но опять все беды в его честь,вы видели игру Смоллинга,Джонса в моменты пропущенных голов?А нет,то рекомендую пересмотреть матч!

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Карыч
Карыч

Петушалду, у папы сосни. Он даст, дырявый гандон петушалду.

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петушалду
петушалду

Радует, что ни один автобус не доехал до 1/2

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Карыч
Карыч

Ротиком работай, педик вонючий петушалду!

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петушалду
петушалду

педик, помой жопу себе и своему боху роналду, от вас сильно воняет говном ! АХАХАХАХАХАХА

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Карыч
Карыч

Помой. Это же твой внебрачный отец. Ты даже имя петушалду принял. Так что свои петушиные наклонности от папы получил. АХАть не забывай, вафлёр вонючий.

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петушалду
петушалду

Чмокай дальше педик, у тебя и твоего гуру Роналду это хорошо получается! АХАХАХАХАХАХААХАХАХАХАХАХА да, и жопу ещё помой, а то вонь од вас педиков невозможная!

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