Де Хеа летом может перейти в ПСЖ

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Де Хеа летом может перейти в ПСЖ

Вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид де Хеа, скорее всего, этим летом покинет английский клуб. Об этом информирует The Sun.

По данным издания, в 28-летнем испанце заинтересован ПСЖ, который готов платить зарплату столько, сколько требует голкипер. Де Хеа хочет получать около 407 тысяч евро в неделю. Если "красные дьяволы" не смогут предоставить подобную сумму, футболист покинет клуб этим летом. 

Трансферная стоимость игрока - 70 миллионов евро. 

Де Хеа перешел в "Манчестер Юнайтед" в 2011 году из "Атлетико". в нынешнем сезоне голкипер участвовал в 38 матчах, в которых пропустил 46 голов. 

Не пропустите: Де Хеа не подпишет новый контракт с "Манчестер Юнайтед" до конца сезона | http://soccernews.ru

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