Де Хеа лидирует по числу сухих матчей в этом сезоне среди всех киперов ведущих пяти лиг

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Де Хеа лидирует по числу сухих матчей в этом сезоне среди всех киперов ведущих пяти лиг

Испанский вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа является лидером среди всех голкиперов ведущих пяти лиг по числу матчей без пропущенных голов.

В этом сезоне испанский кипер сумел 18 раз завершить матч не пропустив ни одного мяча.

Второе-третье места делят Марк-Андре тер Штеген ("Барселона") и Ян Облак ("Атлетико") - по 17.

Далее идут: Стив Манданда ("Марсель") - 16, Альфонс Ареоля (ПСЖ) - 15, Тибо Куртуа ("Атлетико") - 15, Хосе Рейна ("Наполи") - 14, Эдерсон ("Манчестер Сити") - 14, Алиссон ("Рома") - 13 и Джанлуиджи Доннарумма ("Милан") - 13.

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комментарии
Фанат

Да, не зря Криш и Перес хотят получить его в ряды Реала, но Икер был все равно лучше,в смысле, Кастильяс. Да, Ди Хеа и Криш, классно бы смотрелись в Реале, впрочем, и в МЮ- тоже!

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