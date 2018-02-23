Де Хеа - лучший игрок недели в Лиге Чемпионов

Теги манчестер юнайтеддавид де хеа

Де Хеа - лучший игрок недели в Лиге Чемпионов

УЕФА определил лучшего игрока по итогам четырех первых матчей 1/8 финала Лиги Чемпионов, которые прошли на этой неделе.

Первое место по итогам голосования занял вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа, совершивший восемь сейвов в матче с "Севильей" (0:0). Испанец набрав 48 процентов голосов и с приличным отрывом опередил конкурентов.

Вторым стал полузащитник "Челси" Виллиан (28%). Далее идут форвард "Баварии" Томас Мюллер (17%) и хавбек "Шахтера" Фред (7%).

Не пропустите: Де Хеа близок к продлению контракта с "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru

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