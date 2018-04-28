Де Хеа: "Манчестер Юнайтед" вновь должен стать лучшим"

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Де Хеа: "Манчестер Юнайтед" вновь должен стать лучшим"

Вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа надеется на улучшение результатов своей команды в ближайшем будущем.

"Я хочу побеждать. У тренера "Манчестер Юнайтед" должна быть психология победителя. У Фергюсона она была, у Моуринью она есть, он хочет выигрывать каждый матч. Мы должны вернуть утраченные позиции в Лиге Чемпионов и АПЛ. "МЮ" вновь должен стать лучшим" - цитирует Де Хеа Daily Mail.

Отметим, что в этом сезоне "красные дьяволы" борются только за победу в Кубке Англии.

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