Де Хеа: "Манчестер Юнайтед" вновь должен стать лучшим"
Вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа надеется на улучшение результатов своей команды в ближайшем будущем.
"Я хочу побеждать. У тренера "Манчестер Юнайтед" должна быть психология победителя. У Фергюсона она была, у Моуринью она есть, он хочет выигрывать каждый матч. Мы должны вернуть утраченные позиции в Лиге Чемпионов и АПЛ. "МЮ" вновь должен стать лучшим" - цитирует Де Хеа Daily Mail.
Отметим, что в этом сезоне "красные дьяволы" борются только за победу в Кубке Англии.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|34
|90
|2
|Манчестер Юнайтед
|34
|74
|3
|Ливерпуль
|36
|72
|4
|Тоттенхэм
|34
|68
|5
|Челси
|35
|66
|6
|Арсенал Лондон
|34
|57
|7
|Бернли
|36
|54
|8
|Эвертон
|36
|48
|9
|Лестер Сити
|35
|44
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|35
|41
|11
|Кристал Пэлас
|36
|38
|12
|Борнмут
|36
|38
|13
|Уотфорд
|35
|38
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|35
|37
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|34
|35
|16
|Хаддерсфилд Таун
|35
|35
|17
|Суонси Сити
|35
|33
|18
|Саутгемптон
|35
|32
|19
|Сток Сити
|36
|30
|20
|Вест Бромвич Альбион
|36
|28