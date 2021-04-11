Де Хеа может перейти в "Реал"

Фото: Твиттер @D_DeGea

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид де Хеа в летнее трансферное окно может сменить команду, сообщает The Mirror.

В услугах испанца заинтересован "Реал", куда футболист может перебраться на правах аренды.

Действующий контракт вратаря с "манкунианцами" заканчивается 30 июня 2023 года. В договоре есть пункт, по которому стороны могут продлить работу еще на сезон.

В текущем сезоне Де Хеа выходил на поле в составе клуба в 30-ти матчах во всех турнирах. На его счету 11 сухих матчей при 37 мячей пропущенных мячах.