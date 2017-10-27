Де Хеа: "Мы не можем позволить себе проиграть "Тоттенхэму"

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Де Хеа: "Мы не можем позволить себе проиграть "Тоттенхэму"

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа высказался в преддверии матча десятого тура АПЛ против "Тоттенхэма".

"Первый гол будет очень важен, он может стать определяющим. Если получится забить первыми, то мы сможем попытаться доминировать в матче, который обещает быть напряжённым. "Манчестер Юнайтед" будет играть дома перед своими болельщиками, и мы не можем позволить себе проиграть. Нужно победить, чтобы закрепиться в верхней части таблицы. Будем надеяться, что нам это удастся" - цитирует Де Хеа официальный сайт "красных дьяволов".

Напомним, что матч "Манчестер Юнайтед" - "Тоттенхэм" состоится в субботу в 14:30 по московскому времени. 

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