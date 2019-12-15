Де Хеа намекнул, что на нем фолили в момент гола "Эвертона"
Вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа выложил фотографию эпизода с голом "Эвертона" из матча 17-го тура чемпионата Англии (1:1).
Голкипер опубликовал в своем Twitter фото, на котором видно, что игрок ливерпульского клуба положил ему руку на плечо.
December 15, 2019
Впрочем, главный арбитр матча Майкл Оливер гол засчитал.
"Манчестер Юнайтед" в результате ничьей опустился на шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, а "Эвертон" остался на 16-й позиции.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|17
|49
|2
|Лестер Сити
|17
|39
|3
|Манчестер Сити
|17
|35
|4
|Челси
|17
|29
|5
|Тоттенхэм
|17
|26
|6
|Манчестер Юнайтед
|17
|25
|7
|Шеффилд Юнайтед
|17
|25
|8
|Вулверхэмптон
|17
|24
|9
|Арсенал Лондон
|17
|22
|10
|Кристал Пэлас
|16
|22
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|17
|22
|12
|Бернли
|17
|21
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|16
|19
|14
|Борнмут
|17
|19
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|17
|19
|16
|Эвертон
|17
|18
|17
|Астон Вилла
|17
|15
|18
|Саутгемптон
|17
|15
|19
|Норвич Сити
|17
|12
|20
|Уотфорд
|17
|9