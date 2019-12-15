Де Хеа намекнул, что на нем фолили в момент гола "Эвертона"

1 Теги манчестер юнайтедэвертондавид де хеа

Де Хеа намекнул, что на нем фолили в момент гола "Эвертона"
Вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа выложил фотографию эпизода с голом "Эвертона" из матча 17-го тура чемпионата Англии (1:1).

Голкипер опубликовал в своем Twitter фото, на котором видно, что игрок ливерпульского клуба положил ему руку на плечо.

Впрочем, главный арбитр матча Майкл Оливер гол засчитал.

"Манчестер Юнайтед" в результате ничьей опустился на шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, а "Эвертон" остался на 16-й позиции.

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