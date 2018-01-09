Голкипер английского "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа намерен вернуться в Мадрид, информирует Express.

По сведениям издания, 27-летний вратарь уже дал задание своему агенту Жорже Мендешу начать работу по его летнему переходу в стан "Реала". Ожидается, что уже в ближайшее время представитель игрока выйдет на контакт с королевским клубом, чтобы обсудить возможность осуществления трансфера его клиента.

Напомним, Де Хеа является воспитанником "Атлетико", за который он выступал в период с 2007-го по 2011-й годы.

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