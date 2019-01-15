Де Хеа назвал "Манчестер Юнайтед" требования по новому контракту

Испанский вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид де Хеа готов продлить контракт с клубом, но требует повышения зарплаты, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, голкипер хочет получать не менее 17,5 миллионов евро в год. Сейчас он получает 11,6 млн в год.

Нынешний контракт испанца с манкунианцами действует до лета 2020 года.

28-летний де Хеа в нынешнем сезоне провел 28 матчей всех турнирах за "Манчестер Юнайтед" и пропустил 34 гола.

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