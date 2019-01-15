Де Хеа назвал "Манчестер Юнайтед" требования по новому контракту

Теги манчестер юнайтеддавид де хеа

Де Хеа назвал "Манчестер Юнайтед" требования по новому контракту

Испанский вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид де Хеа готов продлить контракт с клубом, но требует повышения зарплаты, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, голкипер хочет получать не менее 17,5 миллионов евро в год. Сейчас он получает 11,6 млн в год. 

Нынешний контракт испанца с манкунианцами действует до лета 2020 года.

28-летний де Хеа в нынешнем сезоне провел 28 матчей всех турнирах за "Манчестер Юнайтед" и пропустил 34 гола.

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