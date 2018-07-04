Де Хеа назван худшим вратарем ЧМ-2018

Голкипер сборной Испании Давид Де Хеа назван худшим вратарем Чемпионата Мира в России, информирует WhoScored.

Так, 27-летний страж ворот "красной фурии" имеет самый низкий показатель отраженных ударов на турнире - всего 14,3%. Также в числе худших были названы Войцех Щесны (Польша) - 16,7% и Франко Армани (Аргентина) - 28,6%.

Напомним, Хави может возглавить сборную Испании. | soccernews.ru