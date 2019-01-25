Де Хеа не будет участвовать в матче с "Арсеналом" в Кубке Англии

Вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид де Хеа не сможет участвовать в матче с лондонским "Арсеналом" в 1/16 финала Кубка Англии, который пройдет сегодня, 25 января. Об этом сообщает Manchester Evening News.



По данным издания, вратарь не оказался в числе игроков команды, поехавших в Лондон. При этом уточняется, что де Хеа не испытывает проблем со здоровьем и ему был предоставлен отдых.



Матч "Арсенал" - "Манчестер Юнайтед" пройдет сегодня на домашнем стадионе "Эмирейтс". Начало - в 22:55.

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