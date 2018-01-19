Де Хеа не готов продлить контракт с "Манчестер Юнайтед"

Вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа дал понять, что сейчас он не хочет вести переговоры о продлении контракта.

"Не думаю, что сейчас подходящий момент для размышлений о будущем. Мне кажется, что не время обсуждать новый контракт. Нам предстоит ещё много матчей до конца сезона, и первое, о чём нужно думать - ближайшая игра. Нужно опустить голову, сосредоточиться, биться на тренировках, работать над собой и брать очки" - приводит слова испанского стража ворот Sky Sports.

Отметим, что действующий контракт Де Хеа с "МЮ" истекает летом 2019 года. СМИ неоднократно сообщали, что 27-летний голкипер может перейти в мадридский "Реал".

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