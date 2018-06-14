Де Хеа не хочет переходить в "Реал"

Теги манчестер юнайтедреал мадриддавид де хеа

Де Хеа не хочет переходить в "Реал"Голкипер сборной Испании и "Манчестер Юнайтед" Давид де Хеа высказался касательно возможного перехода в мадридский "Реал".

По словам футболиста, его все устраивает в Англии.

"Как и любому футболисту, мне хочется выигрывать трофеи. "Манчестер Юнайтед"следует прибавить, потому что это большой клуб и вторые места не для нас. Мы обязаны снова сделать клуб великим", - сказал он.

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