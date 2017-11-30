Де Хеа не намерен переходить в "Реал"

Голкипер английского "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа не намерен переходить в мадридский "Реал", информирует El Confidencial.

По сведениям источника, 27-летний вратарь уже уведомил своего агента Жорже Мендеша, что его все устраивает в стане "красных дьяволов", поэтому следующим летом он не планирует менять клубную обстановку.

Напомним, Навас не хочет уходить из "Реала". | soccernews.ru