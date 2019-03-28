Де Хеа не подпишет новый контракт с "Манчестер Юнайтед" до конца сезона

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Де Хеа не подпишет новый контракт с "Манчестер Юнайтед" до конца сезона

Вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа отложил продление контракта с клубом до лета.

По сведениям The Sun, испанский голкипер ждет, когда "МЮ" гарантирует себе место в Лиге Чемпионов на следующий сезон. После 31 тура "красные дьяволы" занимают пятое место в АПЛ и отстают от зоны ЛЧ на два очка.

Отмечается, что Де Хеа предлагают пятилетнее соглашение, по которому он будет зарабатывать около 21 миллиона евро в год.

В этом сезоне Де Хеа провел 37 матчей, из них в 10 он отстоял на ноль.   

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